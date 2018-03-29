Навальный назвал траур по погибшим в Кемерове «идиотским»

23:59 29 марта 2018 1

Алексей Навальный грубо высказался о трауре по погибшим в Кемерове Фото: скрин видео Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный назвал траур, который был объявлен по всей стране после пожара в Кемерове, «идиотским». Такая фраза прозвучала в очередном выпуске на его YouTube-канале.

Видео Навального посвящено трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой стали 64 человека. Рассуждая о том, стоило ли федеральному центру объявлять общенациональный траур или обойтись региональным, и какой политический подтекст имеет вся сложившаяся ситуация, блогер заявил: «Сейчас не снят губернатор [Кемеровской области Аман] Тулеев из-за этого же идиотского траура, из-за этой же идиотской ситуации…».

При этом на столе у Навального стоял стакан для кофе, на котором маркером небрежным почерком было написано: «Кемерово, мы с вами».

Пожар в ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Пострадавшими числятся 79 человек.