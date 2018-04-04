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04 апреля 2018
03 апреля 2018
00:33  04 апреля 2018 0

Песков заявил, что Лондону придется извиняться за ложные обвинения. «Маразм зашел очень далеко»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По мнению представителя Кремля, обвинения никогда не подтвердятсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что британские власти должны будут принести извинения Москве за ложные обвинения по «делу Скрипаля». По его мнению, «маразм зашел очень далеко».

«[Лондону] каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, но, безусловно, это еще история долгая и этот маразм зашел очень далеко», — цитирует слова Пескова «Федеральное агентство новостей». Представитель Кремля выразил уверенность, что обвинения из уст Великобритании никогда не подтвердятся.

Он также подчеркнул, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и главе британского МИД Борису Джонсону, которые обвиняли Россию в причастности к инциденту, как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по Евросоюзу, которым они что-то пытались доказать.

Напомним, в минувший вторник, 3 апреля, руководитель британской лаборатории Портон-Даун рассказал журналистам, что ученые не смогли однозначно определить страну, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество, которым якобы был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, передает RT.

Как ранее сообщалось, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. Британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению, а также первыми объявили о выдворении из страны 23 российских дипломатов. Вслед за этим ряд западных стран, в том числе и США, заявили о высылке послов РФ. Российская сторона полностью отрицает все обвинения.

Александр Черноскутов
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