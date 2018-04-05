Экс-министр обороны Украины назвал призывы «наступать на Ростов» патриотической иллюзией

01:14 05 апреля 2018 0

Украинские националисты часто высказывают претензии на территории юга России Фото: сайт министерства обороны Украины

Чтобы вести успешные боевые действия против России, украинская армия должна изменить свою структуру с оборонительной на наступательную. Кроме того, ей необходимы резервы, которых нет. Об этом рассказал в эфире украинского канала ZIK бывший глава оборонного ведомства страны Евгений Марчук.

По словам Марчука, нужно быть реалистами, а призывы идти «на Ростов» — не более, чем «прекрасная патриотическая иллюзия». «Что значит подготовить наступательную операцию до Ростова? Я уже не говорю до Ростова — хотя бы Донецк освободить, — прокомментировал экс-министр заявления украинских ура-патриотов. — Нужно провести дополнительную мобилизацию, дополнительные ресурсы нужно подтянуть».

По словам политика, в случае такого развития событий, украинских военных в России встретят вовсе «не трактористы и комбайнеры», передает «Газета.ру».

Как сообщает РБК, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский еще в 2016 году призвал «вернуть» в состав Украины такие российские регионы, как Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край, как «исконно украинские» территории с «украинской сущностью и ментальностью».