Главный архитектор России рассказал о новой ветке метро для Екатеринбурга

18:07 09 апреля 2018 0

Николай Шумаков не видит никаких сложностей в реализации проекта второй ветки метро Фото: скриншот видео

Президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков, рассказал о преимуществах нового проекта второй ветки метро в Екатеринбурге, разработкой которого занимается компания. В беседе с «URA.RU» он отметил отсутствие каких-либо сложностей в реализации этого проекта.

«Принципиальное отличие от того проекта, который был сделан ранее, — идти всю трассу двумя щитами, диаметр традиционный для метрополитена, — 6 метров. Наше предложение более экономично, технологично, эффективно — менее затратно по сравнению с предложением предыдущим», — отметил Шумаков. По его словам, в проекте используется схема метрополитена, намеченная ранее «Уралгипротрансом».

Главный архитектор России также рассказал об архитектурных особенностях проекта «Метрогипротранса». «Мы предлагаем идти более разумным вариантом — это первое, и второе — это новая архитектура, индустриальная, „техно“, которая, на наш взгляд, достаточно органично ляжет в тело вашего города. Над архитектурой пока работаем, то, что сейчас представлено, — это пока предварительные эскизы на базе наших предыдущих проработок», — рассказал Николай Шумаков. При этом в мэрию Екатеринбурга уже направлен первый вариант проекта новой ветки, который еще предстоит доработать.

Николай Шумаков также ответил на вопрос о рисках возникновения каких-либо сложностей при строительстве. «У нас полная гарантия реализации этого проекта, что немаловажно. Никаких сложностей в реализации этого проекта мы не видим вообще. Он не таит в себе никаких подводных камней, которые могут воспрепятствовать строительству метрополитена», — заключил архитектор.