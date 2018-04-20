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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:45  20 апреля 2018 1

Мать, опубликовавшую радостные фото с гробом собственного ребенка, затравили в соцсетях. ФОТО

Юная жительница Флориды своеобразно пережила потерю ребенкаФОТО: facebook.com, yasmine.indiaa

Жительница США, 17-летняя Зария Джексон, подверглась травле в соцсетях после того, как выложила несколько фото своего мертворожденного ребенка. На всех снимках только что потерявшая сына мать радостно улыбается.

По словам Джексон после неудачных родов она чувствовала себя опустошенный. Чтобы хоть как-то побороть свое состояние она решила опубликовать фото, на которых она запечатлена вместе с мертворожденным сыном. Снимками из больницы Джексон решила не ограничиваться и на прощение сделала радостное фото рядом с гробом ребенка.

«Мой сын мертв, но я по-прежнему мать. Я решила поделиться фотографиями и своей историей, чтобы люди больше узнали о мертворождении», — цитирует жительницу Флориды издание Life. Джексон уверена, что со временем люди правильно поймут ее поступок.

Виктор Жуков
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