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25 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:06  25 апреля 2018 2

Разработчика «Новичка» сбила машина. ФОТО

Состояние химика оценивается как «удовлетворительное»Фото: личная страница Владимира Углева в сети Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимир Углев попал под колеса машины в Анапе. Мужчину госпитализировали с травмами ног и головы, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошел вечером вторника, 24 апреля. Разработчик «Новичка» переходил дорогу по пешеходному переходу неподалеку от собственного дома, сообщает «Пятый канал». Пострадавший уточнил, что пытался избежать столкновения с машиной, но та все же «догнала» его. «Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины», — цитирует издание The Bell телеканал 360. В настоящий момент химик находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное. У мужчины диагностированы ушиб головы и сильные гематомы на руках и ногах.

Водителем автомобиля оказался 70-летний местный житель, который не скрылся с места происшествия, а предложил пострадавшему денежную компенсацию. На Углева пенсионер наехал из-за того, что «задумался». Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

Напомним, британские власти обвинили Россию в отравлении полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России.

Павел Маркуш
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