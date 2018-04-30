Иван Угрант исполнил вместе с группой 30 Seconds to Mars их новый трек
Российский телеведущий Иван Ургант стал неожиданным гостем сольного концерта известной рок-группы 30 Seconds to Mars. В какой-то момент фронтмен музыкального коллектива Джаред Лето пригласил на сцену шоумена и концерт продолжился уже с его участием.
«Единственный и неповторимый, самый веселый человек в России Иван Ургант», — представил Лето Урганта.
«Привет, „Олимпийский“. Как приятно сегодня стоять здесь, на этой сцене, вместе с ребятами, с которыми я когда-то начинал эту группу», — пошутил телеведущий, после чего вместе с Джаредом исполнил новую песню Dangerous Night.