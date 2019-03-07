Поход группы Дятлова мог быть попыткой побега из СССР

Поход группы Дятлова, в результате которого все туристы погибли при загадочных обстоятельствах, мог быть попыткой побега из СССР за границу. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на материалы исследовательницы Марии Пискаревой.
В частности, Пискарева обратила внимание на одного из членов группы, Николая Тибо-Бриньоля. Этот студент Уральского политехнического университета (УПИ) был выходцем из старого французского рода, а его родители сильно пострадали от сталинских репрессий. «Тибо-Бриньоль не испытывал пиетета перед коммунистическим строем», — рассказывает Пискарева. Также интерес вызывают слова родственников Тибо-Бриньоля. «Коля вполне мог делать критические замечания, иронизировать на тему политики Сталина, Хрущева», — вспомнил один из близких туриста.
Дальний родственник Тибо-Бриньоля также допустил, что «поход этот [группы Дятлова на перевал] — хороший повод уехать к границе и удрать». «В то время в турпоездках за рубеж всегда внедряли веселого открытого человека: наблюдать, чтобы не сбежали», — заявил близкий туриста, имея ввиду другого участника похода, Семена Золотарева. Родные Тибо-Бриньоля допустили, что он мог попытаться сбежать, а Золотарев пытался ему помешать. Издание отмечает, что после обнаружения первых тел в 1959 году действительно высказывались версии о том, что остальные члены группы сбежали за рубеж.
Следственный комитет России, напомним, в 2019 году, спустя 60 лет после трагедии, возобновил расследование гибели дятловцев. Силовики даже озвучили итоговую версию. Но эксперты, опрошенные «URA.RU», не поверили версии СК.