08 марта 2019

Американка не захотела возвращаться к бывшему мужу, выигравшему 273 млн долларов

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 21:30
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Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги, кейс
Выигрыш экс-супруга противоречил «моральным принципам» женщиныФото: Pixabay

В США экс-супруга безработного американца, сорвавшего многомиллионный куш, не стала к нему возвращаться. Женщина объяснила это «моральными принципами».

Житель Соединенных Штатов неожиданно выиграл в лотерею Mega Millions 273 млн долларов, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Ранее он развелся с женой, с которой прожил 15 лет. Женщина ушла от него, когда ей надоело обеспечивать безработного мужа.

Узнав о выигрыше бывшего супруга, она отказалась к нему возвращаться. По словам американки, у нее имеются «моральные принципы». К тому же миллионер ее обратно не звал и выигрышем делиться не предлагал.

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