Американка не захотела возвращаться к бывшему мужу, выигравшему 273 млн долларов

В США экс-супруга безработного американца, сорвавшего многомиллионный куш, не стала к нему возвращаться. Женщина объяснила это «моральными принципами».
Житель Соединенных Штатов неожиданно выиграл в лотерею Mega Millions 273 млн долларов, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Ранее он развелся с женой, с которой прожил 15 лет. Женщина ушла от него, когда ей надоело обеспечивать безработного мужа.
Узнав о выигрыше бывшего супруга, она отказалась к нему возвращаться. По словам американки, у нее имеются «моральные принципы». К тому же миллионер ее обратно не звал и выигрышем делиться не предлагал.