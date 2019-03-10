Россияне потребовали запретить съемки фильма «Брат-3»

Поклонники уверены, что продолжение фильмы с бывшиим заключенными — оскорбляет память Бодрова-младшего Фото: wikipedia.org

В интернете набирает популярность петиция с требованием запретить съемки фильма «Брат-3». Интернет-пользователи обратились к министру культуры России Владимиру Мединскому, Фонду Кино, Сергею Бодрову-старшему и обозревателю кинофильмов Евгению Баженову, который известен под псевдонимом BadComedian.

«Многие выступают против того, чтобы этот фильм был снят, так как в нем собираются задействовать лиц с уголовным прошлым», — написали авторы петиции. По их словам, к киноленте также не планируется привлечь актеров «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова. Кроме того, поклонники этих кинолент уверены, что такое продолжение картин оскорбляет память Сергея Бодрова-младшего.

В феврале бывший участник группы «Ленинград» и шоумен Стас Барецкий заявил о планах принять участие в съемках фильма «Брат-3». По его словам, в киноленте он хочет задействовать не только профессиональных актеров, но и бывших заключенных, объясняя это тем, что картина будет основана на реальных событиях. Позже на эту идею негативно отреагировал режиссер и сценарист Сергей Бодров-старший, уточняет RT.