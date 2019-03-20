Волочкова призналась, что потеряла ребенка от сенатора Керимова

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что несколько лет назад потеряла ребенка от бизнесмена и члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова. По ее словам, случившийся на фоне стресса выкидыш стал причиной завершения романа с политиком.
Волочкова рассказала, что Керимов, с которым у нее был роман в 2000-х годах, предлагал ей выйти за него замуж. При этом сам бизнесмен уже состоял в браке, сообщает «Царьград». «Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Он по своей вере мог иметь много жен, а я хотела быть единственной», — поделилась Волочкова.
Узнав о беременности балерины, Керимов поставил перед ней условие: если ему «что-то не понравится», он забирает ребенка себе. «Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш», — приводят «Дни.ру» слова Волочковой. После этого, по признанию экс-примы Большого театра, она сама завершила роман с Керимовым.