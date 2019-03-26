Минпромторг поддержал идею Милонова о трансжирах

Запрет трансжиров может сильно огорчить поклонников фастфуда Фото: Pixabay

Поэтапное снижение использования искусственных трансжиров в продуктах необходимо. Об этом заявили представители российского Минпромторга, комментируя предложение депутата Госдумы РФ Виталия Милонова о запрете продуктов, содержащих трансжиры.

В министерстве напомнили, что трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах, маргаринах и спредах, используются при жарке, а также при приготовлении пиццы, чипсов и другой продукции. «Минпромторг России поддерживает поэтапное снижение использования искусственных трансжиров при совершенствовании инструментов государственного контроля (надзора) за соблюдением установленных обязательных требований», — приводит сообщение ведомства агентство RNS.

В случае, если инициативе будет дан ход, то продукты, не соответствующих требованиям российского законодательства и права Евразийского экономического союза по содержанию трансизомеров жирных кислот, постепенно исчезнут с прилавков. Это, в свою очередь, должно привести к снижению числа сердечно-сосудистых заболеваний у населения.

Ранее сообщалось, что депутат Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву проработать изменения в законодательство, в результате россияне могут лишиться фастфуда. Депутат также предложил выработать национальную стратегию отказа от трансжиров, постепенно снижая норму их потребления до нулевой отметки, напоминает ИА FlashSiberia.