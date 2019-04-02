National Interest рассказал, как НАТО обмануло Горбачева

Михаил Горбачев поверил, что НАТО не будет расширяться на восток Фото: Wikipedia

Западные страны заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году, что НАТО не будет расширяться на восток. Позже Запад забыл об этих обещаниях, сообщает американское аналитическое издание National Interest.

«Обещалось, что бывшие страны Варшавского договора не будут вступать в Североатлантический альянс», — пишет National Interest.Такое заявление незадолго до развала Советского Союза дали президент США Джордж Буш-старший, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Франции Франсуа Миттеран, канцлер ФРГ Гельмут Коль. Издание отмечает, что впоследствии важное стратегическое обязательство, которое взяли ключевые лидеры НАТО, было забыто.

После исчезновения «советской угрозы» Америке было предложено сменить направление деятельности НАТО либо свернуть её. Однако оборонная промышленность США была заинтересована в расширении НАТО. В частности, огромную прибыль обещала продажа оружия восточноевропейским странам.

Ранее американское издание Bussines Insider опубликовало материал, в котором рассказывалось о вооружении НАТО, напоминает «Национальная служба новостей». В списке оружия оказалось то, которое будет «наиболее эффективным в потенциальной войне с Россией».