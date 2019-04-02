В 2018 году зафиксировано 31,5 тысячи россиян с аутизмом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Число россиян с аутизмом с 2014 года выросло вдвое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. По мнению врачей, рост связан с плохой экологией в стране.

«Зарегистрированных больных в течение года всего: 2014 год — 13 897 [человек], 2018 год — 31 415 [человек]», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. По словам детского психиатра Татьяны Крыловой, рост числа россиян-аутистов связан с несколькими причинами, в том числе с плохой экологией и неправильным питанием.

Крылова добавила, что в числе причин — нежелательная реакция на прививку АКДС (смесь из клеток дифтерии, коклюша и столбняка). В то же время на рост числа людей с аутизмом может влиять процедура экстракорпорального оплодотворения, из-за которой дети рождаются с ослабленным иммунитетом, уточнила детский психиатр.

Ранее американские исследователи выяснили, что аутизм и шизофрения среди мужчин фиксируются чаще, чем у женщин, напоминает портал «Дни.ру». По их данным, на одну женщину-аутиста приходится по три-четыре мужчины с таким диагнозом.