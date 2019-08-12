Стало известно, чем после отстранения займется священник, жестоко крестивший ребенка

Иерея Фотия могут оставить в церкви псаломщиком (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иерей Фотий, которого отстранили от служения за жестокое крещение годовалого ребенка в Гатчине Ленинградской области, может стать псаломщиком в храме. Об этом журналистам рассказал старейший священник и духовник Гатчинской епархии, протоиерей Михаил Юримский.

«Отстраненный от служения иерей Фотий может стать псаломщиком», — передает «Фонтанка» со ссылкой на Юримского. Он заявил, что если будет распоряжение владыки, то возьмет Фотия в Покровский собор в Гатчине.

Ранее сообщалось, что Фотий с силой окунал кричащего годовалого мальчика в купель. Мать ребенка пыталась остановить процесс и получила ссадины. После начавшегося скандала священнику на год запретили носить рясу и крест. Сам Фотий заявил, что мать ребенка мешала процессу, закатив истерику, передает RT. В беседе с «URA.RU» позицию священника разделила и екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова, которая посчитала, что этот скандал начинает новую антиклерикальную кампанию.