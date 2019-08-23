«Одноклассники» расширили возможность для групп
В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность комментировать и ставить «классы» от имени сообществ. Об этом заявили в «Одноклассниках».
«Владельцы групп теперь могут оставлять комментарии от имени группы к публикациям, изображениям и видео других групп и пользователей», — пишут разработчики. Они отметили, что теперь бренды могут отвечать в комментариях во время спорных ситуаций. Пользователи, в свою очередь, получили возможность вести диалог с производителями.
Сообщества также могут рассылать уведомления, ставить «классы» и упоминать других пользователей. При этом комментарии от имени группы смогут оставлять только те сообщества, которые были созданы больше месяца назад и имеют свыше 1000 участников.