Популярные бренды смогут отвечать на оскорбления в «Одноклассниках». ВИДЕО

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«Одноклассники» расширили возможность для группФото: Анна Майорова © URA.RU

В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность комментировать и ставить «классы» от имени сообществ. Об этом заявили в «Одноклассниках».

«Владельцы групп теперь могут оставлять комментарии от имени группы к публикациям, изображениям и видео других групп и пользователей», — пишут разработчики. Они отметили, что теперь бренды могут отвечать в комментариях во время спорных ситуаций. Пользователи, в свою очередь, получили возможность вести диалог с производителями.

Сообщества также могут рассылать уведомления, ставить «классы» и упоминать других пользователей. При этом комментарии от имени группы смогут оставлять только те сообщества, которые были созданы больше месяца назад и имеют свыше 1000 участников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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