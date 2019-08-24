Трамп ужесточил пошлины для китайских товаров

США с осени повышает пошлины для товаров из Китая на 15%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что решение стало ответной мерой на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
В Twitter Трамп подчеркнул, что Китаю не следовало вводить новые пошлины на американские товары. «Продукция из Китая на 300 млрд долларов, которая облагалась бы тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%», — написал президент. Он также отметил, что с 1 октября пошлина на товары на 250 млрд долларов, ныне составляющая 25%, составит уже 30%, пишет ТАСС.
Трамп считает, что решение правительства Китая ввести пошлины на американские товары (общая стоимость 75 млрд долларов) было политически мотивированным.
Ранее в Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США, напоминает RТ.
Как писало «URA.RU», Трамп приказал американским компаниям прекратить бизнес в Китае. По его словам, КНР украл у США интеллектуальную собственность. Торговая война между Китаем и США длится второй год. Государства вводят пошлины для товаров, ввозимых в их страны.