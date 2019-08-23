Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая

Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп. По его словам, страна теряет сотни миллиардов долларов из-за того, что КНР «украл интеллектуальную собственность».
По мнению американского лидера, компании должны не теряя времени начать поиск альтернативы Китаю, в том числе переносить производство на родину и налаживать собственное производство на территории США.
Нам не нужен Китай, нам будет намного лучше без него», — написал президент США в Twitter. Он отметил, что в, что в ближайшее время даст ответ на новые китайские пошлины.
Ранее Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму 75 млрд долларов в год, напоминает RT.
Торговая война между Китаем и США длится несколько лет. Государства вводят пошлины для товаров, ввозимых в их страны. Кроме того, американские власти вводят жесткие санкции в отношении китайских производителей. Вначале августа произошло падение акций США в связи с чем сотни самых богатых людей планеты за день потеряли 117 млрд долларов.