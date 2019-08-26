Алла Пугачева считает, что Светлана Лобода достойна звания примадонны российской эстрады Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Алла Пугачева «благословила» певицу Светлану Лободу стать своей преемницей и назвала ее «новой примадонной». Видео опубликовала Лобода в своем аккаунте в Instagram.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще одна — примадонна. Все остальные в тени», — сказала Пугачева на записи, указав на Лободу. Слова Пугачевой вызвали бурный смех за кадром.

Сама же Лобода поблагодарила коллегу за благословение. Поклонники Лободы в комментариях к видеозаписи признались ей в любви и отметили, что певица действительно заслужила такую оценку из уст великой артистки.

В июле сообщалось, что Лобода устроила грандиозный скандал на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Артистка раскритиковала организаторов мероприятия за то, что те не выделили ей отдельную гримерку, напоминает портал «Дни.ру».