Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала страны-члены G7. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Захарова посчитала, что страны, которые называют «клубом либеральными демократий», сами не придерживаются своих принципов. «Если речь идёт о либерализме, как о политической системе, некоей матрице ценностей, то важнейший его постулат — свобода мировоззрения. Не успешность, не результативность, не эффективность политического процесса, а именно свобода мысли и возможность её реализации. Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных?» — заявила официальный представитель МИД.
Также Захарова раскритиковала экономику стран «большой семерки», добавив что они утратили либеральные начала экономики, которые у них были. «Либеральная экономика не может опираться на стратегию ведения торговой войны, для обеспечения победы в которой хороши все средства, вплоть до разрушения имеющейся правовой системы отношений. Тогда это не либерализм, а крокодилизм», — добавила Мария Захарова.
Причиной такого высказывания стала критика возвращения России в G7 со стороны Запада, поскольку страна не придерживается принципов, разделяемых остальными странами-участниками международного клуба. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить президента РФ Владимира Путина на следующую встречу стран «большой семерки».