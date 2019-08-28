В Крыму оценили условия США для возвращения России в G8

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Крым не может быть поставлен на карту при обсуждении участия России в международных саммитахФото: Irina Rassvetnaja © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Крым не может быть использован для того, чтобы страну приняли в какую-либо международную организацию. Такое мнение высказал депутат республиканского Госсовета Владислав Ганжара.

«Никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос возвращения Крыма Россией куда-либо и участие нашей страны в любого рода международных организациях», — приводит RT слова политика. Ганжара отмечает, что речь идет о любых организациях — «будь то G8 или что-то иное».

По его словам, «Крым раз и навсегда стал частью России [по итогам референдума в 2014 году]». Ганжара уверен, что роль России на международной арене возрастает и без участия в G8.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что возвращение РФ в клуб «Большой восьмерки» возможен только при том условии, если страна «уйдет из Крыма», уточняет агентство Nation News.

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