В Крыму оценили условия США для возвращения России в G8

Крым не может быть использован для того, чтобы страну приняли в какую-либо международную организацию. Такое мнение высказал депутат республиканского Госсовета Владислав Ганжара.
«Никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос возвращения Крыма Россией куда-либо и участие нашей страны в любого рода международных организациях», — приводит RT слова политика. Ганжара отмечает, что речь идет о любых организациях — «будь то G8 или что-то иное».
По его словам, «Крым раз и навсегда стал частью России [по итогам референдума в 2014 году]». Ганжара уверен, что роль России на международной арене возрастает и без участия в G8.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что возвращение РФ в клуб «Большой восьмерки» возможен только при том условии, если страна «уйдет из Крыма», уточняет агентство Nation News.