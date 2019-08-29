Авиатор объяснил, как пилоты «Уральских авиалиний» посадили самолет в кукурузу без потерь

Пилоты «Уральских авиалиний» прошли хорошую российскую школу подготовки летчиков Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилоты «Уральских авиалиний» спасли пассажиров, совершив жесткую посадку в Подмосковье на кукурузном поле благодаря тому, что прошли хорошую российскую школу подготовки летчиков, считает глава комиссии по гражданской авиации Ространснадзора заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его мнению, именно умение управлять самолетом в ручном режиме позволило избежать трагедии.

Смирнов в разговоре с « Царьградом » отметил, что «Боинги» в Эфиопии и Индонезии потерпели крушение из-за того, что пилоты в критической ситуации могли растеряться. «Мир уже допустил одну колоссальную, трагическую ошибку, когда начал из командира корабля делать компьютерного оператора», — заявил Смирнов.

Глава комиссии Ространснадзора считает неправильным отстранение командиров воздушных судов от ручного управления, так как теряются навыки. По его словам, когда с самолетом происходят нештатные ситуации, то пилоты не могут быстро сориентироваться и случаются трагедии. Эксперт подчеркнул, что нужно искать баланс между развитием электроники и тренировками по ручному пилотированию.

Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым после удачной посадки присвоили звания «Героев России», предложили переквалифицироваться в космонавты. Как напоминает телеканал 360, самолет A321 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и направился в Симферополь утром 15 августа. Однако при взлете в двигатели попали птицы. Поэтому летчики посадили пассажирский лайнер в кукурузном поле.