06 сентября 2019

Телеведущий Ширвиндт развелся после 30 лет брака

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Михаил Ширвиндт и Татьяна Морозова не присутствовали на судебном процессеФото: страница Михаила Ширвиндта в Instagram

Телеведущий Михаил Ширвиндт развелся с супругой — Татьяной Морозовой — после 30 лет совместной жизни. Информацию о расторжении брака подтвердил помощник мирового судьи.

Дело рассматривалось 5 сентября в закрытом от СМИ режиме в суде Пресненского района Москвы. На слушание, как стало известно «Московскому комсомольцу», стороны не явились. По словам собеседника издания, Ширвиндт и его теперь уже экс-супруга еще на стадии досудебной подготовки говорили, что не желают участвовать в разбирательстве.

Близкие к семье бывшей семейной пары источники рассказали «МК», что после развода Морозова решила изменить жизнь, посвятив себя духовной жизни. Причиной расторжения брака, возможно, стало ее недовольство частыми поездками мужа в Германию.

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