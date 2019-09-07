Телеведущий Ширвиндт развелся после 30 лет брака

Михаил Ширвиндт и Татьяна Морозова не присутствовали на судебном процессе
Телеведущий Михаил Ширвиндт развелся с супругой — Татьяной Морозовой — после 30 лет совместной жизни. Информацию о расторжении брака подтвердил помощник мирового судьи.
Дело рассматривалось 5 сентября в закрытом от СМИ режиме в суде Пресненского района Москвы. На слушание, как стало известно «Московскому комсомольцу», стороны не явились. По словам собеседника издания, Ширвиндт и его теперь уже экс-супруга еще на стадии досудебной подготовки говорили, что не желают участвовать в разбирательстве.
Близкие к семье бывшей семейной пары источники рассказали «МК», что после развода Морозова решила изменить жизнь, посвятив себя духовной жизни. Причиной расторжения брака, возможно, стало ее недовольство частыми поездками мужа в Германию.