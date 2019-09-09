В Госдуме хотят установить единую минимальную цену на сигареты

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Точки общепита и новый закон о курении. Екатеринбург, веранда, запрет курения, ресторан, кафе
Единая минимальная цена снизит доступность табачных изделий, считают депутатыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут ввести единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может», — цитирует Катасонова «Парламентская газета».

Фиксированная минимальная цена будет зависеть от налоговой нагрузки и автоматически пересчитываться каждый год. По мнению Катасонова, нововведение повлияет ввоз контрабанды, а также снизит доступность табачных изделий.

С 1 марта в России действует обязательная цифровая маркировка табачных изделий, введение которой предполагало повышение прозрачности рынка и сокращения доли контрафактной продукции, пишет телеканал 360.

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