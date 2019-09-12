11 сентября 2019

В Болгарии и Таиланде погибли российские туристы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, пляж, черное море, болгария
Россияне погибли на курортах Болгарии и ТаиландаФото: depositphotos.com

На курортах Болгарии и Таиланда погибли российские туристы. О трагедиях стало известно из местных СМИ и сообщений генконсульства РФ.

Так, по данным издания The Phuket News, один гражданин России погиб на таиландском острове Пхукет. 60-летнего мужчину унесло водой от берега во время купания. Когда спасатели достали его у воды, он был уже без сознания. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Еще один несчастный случай произошел в болгарском городе Поморие. Как рассказал РИА «Новости» представитель генконсульства в Варне Алена Пучина, погибшим оказался мужчина 1947 года рождения, приехавший из Санкт-Петербурга. Трагедия произошла 11 сентября. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
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