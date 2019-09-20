Ученые выяснили, как две недели без активности влияют на здоровье

Всего две недели «на диване» могут обернуться серьезными проблемами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Снижение физической активности человека начинает негативно сказываться на его здоровье уже через две недели. Такой вывод сделали специалисты Университета Ньюкасла, пишет портал Medical Xpress.

Ученые поставили эксперимент, в котором приняли участие 28 взрослых человек. Испытуемые не имели серьезных заболеваний и вели достаточно активный образ жизни. Специалисты попросили подопытных резко сократить активность: если раньше они проходили 10 тысяч шагов в день, то теперь это число сократили до 1,5 тысячи шагов. Порядка 100 минут в день участники опыта начали проводить на диване.

В результате уже через две недели ученые заметили негативный эффект этих перемен. У испытуемых заметно ухудшилось состояние сердечно-сосудистой системы, талия в среднем выросла на 0,8 сантиметра, а количество жировой ткани увеличилось на 0,5%. Также повысился риск развития диабета.

При этом авторы исследования отмечают, что участники эксперимента довольно быстро вернулись в прежнюю форму. Через две недели после возвращения людей к привычному активному образу жизни их показатели пришли в норму.

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