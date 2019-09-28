На Кавказе местный житель вернул пулемет, который потеряли уральские ОМОНовцы

Пулемет вернул полицейским местный житель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Ингушетии принес в полицейский участок пулемет, который, предположительно, выпал из машины прикомандированных с Урала силовиков. Мужчина рассказал, где было потеряно оружие.

«Нашел его [пулемет] на 582 км трассы „Кавказ“ близ села Яндаре», — пояснил мужчина полицейским, об этом пишет «Интерфакс»

Как ранее писало «URA.RU», ПКМС (пулемет Калашникова) калибра 7,62 мм вместе со 100 патронами был утерян силовиками, когда те ехали на «КамАЗе» из села Яндаре, а Гази-Юрт Назрановского района. Источник «URA.RU» в полиции подтвердил факт потери пулемета сотрудниками ОМОН города Карабулак, однако затруднился сказать, были ли они прикомандированными челябинцами или местными.

Силовики обратились через соцсети к местным жителям с просьбой помочь найти пулемет.