Армию РФ оснастят боевыми электромобилями

Российская армия может начать использовать электромобили, которые зарекомендовали себя в вопросе бесшумного передвижения. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определённый задел в этом направлении», — заявил Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Он пояснил, что таким образом российская армия будет иметь «современное и перспективное вооружение», отмечает RT. «При этом за счет движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции», — заключил генерал.
Ранее «URA.RU» писало, что российская армия получила модернизированные танки Т-90М. По его словам, сейчас сухопутные войска проходят плановое переоснащение, отмечает телеканал 360.