29 сентября 2019

Армию РФ оснастят боевыми электромобилями

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военная техника, военные учения, горная местность, тайфун к53949, тайфун4х4
Российскую армию оснастят бесшумным оружиемФото: Анна Майорова © URA.RU

Российская армия может начать использовать электромобили, которые зарекомендовали себя в вопросе бесшумного передвижения. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определённый задел в этом направлении», — заявил Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Он пояснил, что таким образом российская армия будет иметь «современное и перспективное вооружение», отмечает RT. «При этом за счет движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции», — заключил генерал.

Ранее «URA.RU» писало, что российская армия получила модернизированные танки Т-90М. По его словам, сейчас сухопутные войска проходят плановое переоснащение, отмечает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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