Российская армия получила необычные танки

Модернизированный танк обладает автоматизированной системой управления огнем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На вооружение в российскую армию начали поступать модернизированные танки Т-90М. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков.

«Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М и Т-90М», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда». Отмечается, что сейчас идет плановое переоснащение Сухопутных войск.

В июне Минобороны заключило с «Уралвагонзаводом» контракт на капремонт и модернизацию танков Т-90А с приведением их к виду Т-90М. Модернизированный танк обладает автоматизированной системой управления огнем «Калина», передает телеканал 360. На нем установлена 12,7-миллиметровый пулемет «Корд МТ», противокумулятивные решетчатые экраны, помогающие для защиты от огня противника. Также машина обладает комплексом динамической защиты «Реликт» и кондиционером.