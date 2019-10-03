Трамп шлепнул по колену президента Финляндии. ВИДЕО

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Клипарт. Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд, столтенберг йенс
Дональд Трамп сделал вид, что ничего не произошлоФото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте. Это произошло во время совместного интервью лидеров стран в Овальном кабинете.

Трамп что-то рассказывал, активно жестикулировал и в какой-то момент по-дружески шлепнул по колену финского президента. Однако, Ниинисте жестом пресек прикосновение Трампа, передает «Царьград». Американский лидер сделал вид, что ничего не произошло и продолжил говорить.

Ранее Трамп нарушил протокол в ходе встречи с королевой Великобритании Елизаветой II, передает агентство Nation News. Он почти коснулся ее спины.

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