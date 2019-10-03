Дональд Трамп сделал вид, что ничего не произошло
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте. Это произошло во время совместного интервью лидеров стран в Овальном кабинете.
Трамп что-то рассказывал, активно жестикулировал и в какой-то момент по-дружески шлепнул по колену финского президента. Однако, Ниинисте жестом пресек прикосновение Трампа, передает «
Ранее Трамп нарушил протокол в ходе встречи с королевой Великобритании Елизаветой II, передает агентство Nation News. Он почти коснулся ее спины.