В России власти решили начать жестко контролировать качество пива

Министерство финансов РФ намерено зафиксировать в федеральном законе возможность контролировать качество пива, сидра, медовухи и пуаэре. Федеральное ведомство предлагает прописать это в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
«Законопроект не предусматривает введение каких-либо дополнительных ограничений, он лишь приводит закон в соответствие с реальной действующей практикой организации государственного контроля», — рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минфина. Тем не менее, из подготовленного министерством документа следует, что российские власти собираются начать жестко контролировать производителей пива и других слабоалкогольных напитков.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает это логичной и правильной мерой. «Государство уже два года собирает информацию и ловит нелегальных производителей пива. Думаю, что норма направлена на это», — подчеркнул эксперт в беседе с журналистами издания.
Ранее специалисты Роскачества не обнаружили качественного пива в российских магазинах. По данным этой организации, под категорией пивных напитков российские производители зачастую попросту маскируют слабоалкогольные коктейли, при этом вся продукция не соответствует ГОСТу. Проблема введения потребителей в заблуждение существует из-за отсутствия четких идентификационных признаков пивных напитков в России. В ходе первого этапа исследования была проверена продукция семи торговых марок по 27 показателям качества и безопасности. При этом нарушения присутствовали во всех исследованных товарах.