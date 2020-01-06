Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося от рака желудка хирурга-онколога Андрея Павленко. Его преданность профессии, по словам главы ведомства, поможет спасти других людей.
«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Андрея, которого мне посчастливилось знать лично. Андрей Павленко до последних минут оставался верен клятве врача, посвятив остаток своей жизни поиску новых знаний о болезни, которые помогут спасти других», — приводит РИА «Новости» слова Шойгу.
Также министр отметил, что Павленко вылечил тысячи больных, «вкладывая все силы и знания в спасение своих пациентов», но не в себя, и что «личное мужество и беззаветная преданность» Андрея своей профессии будут оценены медицинским сообществом России.
Руководитель онкоцентра в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, как напоминает RT, умер 5 января. В 2018 году у него диагностировали рак желудка в третьей стадии. Несмотря на низкие шансы, врач начал проходить лечение и параллельно вести блог о борьбе с болезнью, который стал популярен в Интернете. Также Павленко открыл благотворительный фонд поддержки и развития онкологической помощи.