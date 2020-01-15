Москвичку оштрафовали за превышение скорости, когда ее машину вез эвакуатор

Москвичка не планирует спорить с решением ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительнице Москвы Светлане Сафроновой пришел штраф за превышение скорости, когда ее машину вез эвакуатор. Однако оспаривать это решение девушка не собирается.

По словам москвички, инцидент произошел, когда она эвакуировала свою сломанную машину на ремонт в Москву из Дмитрова. «Разбираться с этой ситуацией я, конечно, не буду, потому что я живу в России», — заявила изданию «Подъем» Сафронова, отметив, что не собирается «бороться против ветряных мельниц».

Оперативно получить комментарий пресс-службы ГИБДД по Москве «URA.RU» не удалось.