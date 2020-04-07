06 апреля 2020

В Китае впервые с января от коронавируса не умер ни один человек

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Эпидемия коронавируса началась с Китая в конце 2019 годаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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За последние сутки в Китае, впервые с начала 2020 года, врачи не зафиксировали ни одной смерти пациента с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

«В материковой части Китая ни один человек не скончался от коронавируса за минувшие сутки. С января это впервые», — приводит выдержку из сообщения РИА «Новости». За минувшие сутки в Китае всего зарегистрировали 32 новых случая заражения, все — завозные.

Эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года с города Ухань. С тех пор в КНР заболели 81 740 человек, умер 3 331 человек, 77 тысяч — излечились. На данный момент все еще болеют 698 человек.

По последним данным, в России COVID-2019 инфицированы всего 6343 человека, погибли 47 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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