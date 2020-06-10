Глава ЦБ: когда восстановится российская экономика

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что после снятия ограничений потребуется время для восстановления экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис в России

Чтобы восстановиться после пандемии коронавируса, экономике России потребуется несколько кварталов. Такое мнение озвучила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Последствия эпидемии не улетучатся после отмены ограничений сразу же. Коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система. <…> По нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее эксперты Московского кредитного банка выступили с прогнозом, согласно которому драйверами восстановления российской экономики станут рынок недвижимости, строительство и ипотека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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