Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что после снятия ограничений потребуется время для восстановления экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Чтобы восстановиться после пандемии коронавируса, экономике России потребуется несколько кварталов. Такое мнение озвучила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Последствия эпидемии не улетучатся после отмены ограничений сразу же. Коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система. <…> По нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее эксперты Московского кредитного банка выступили с прогнозом, согласно которому драйверами восстановления российской экономики станут рынок недвижимости, строительство и ипотека.

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