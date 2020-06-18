Сотрудник мэрии подозревается в получении взятки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Иркутске чиновник попытался сбежать из здания мэрии, когда узнал, что к нему едут следователи. Побег сотрудника городской администрации попал на камеры наблюдения.

По версии следствия, в конце 2019 года начальник департамента инженерных коммуникаций и жилфонда мэрии Иркутска объявил аукцион на проведение капремонта сетей водоснабжения на одной из улиц. За взятку в 200 000 рублей чиновник пообещал поспособствовать тому, чтобы конкурс выиграла компания «Восход».

«Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату», — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

При задержании чиновник пытался скрыться от правоохранительных органов. На кадрах, опубликованных СКР, видно, как подозреваемый спешно выбегает из своего кабинета на улицу. Сотрудника мэрии уже задержали. Его обвиняют по уголовной статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Чиновник арестован на два месяца, уточняет агентство Nation News.

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