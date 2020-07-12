Минздрав РФ назвал регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Больше всего случаев инфекции на душу населения зафиксировано на Чукотке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом в России за 2019 год зафиксирован на Чукотке: на 100 тысяч населения в регионе 136,9 заболевших. Об этом сообщили в Минздраве России.

На 100 тысяч населения на Чукотке 136,9 заболевших, это самый высокий показатель в России, сообщает RT со ссылкой на данные ведомства. Следом располагается Республика Тыва (119,3 случая на 100 тысяч населения), Кемеровская область (93,7 случая) и Приморский край. Также большое количество заболевших туберкулезом медики зафиксировали в Новосибирской, Астраханской, Иркутской областях, Алтайском крае и Еврейской автономной области. В Москве и Санкт-Петербурге было выявлено 22,6 и 25,9 случаев инфекционного заболевания соответственно.

Меньше всего случаев туберкулеза зарегистрировано в Ненецком автономном округе. На 100 тысяч населения в прошлом году было 4,6 заболевших. Также в список «здоровых» регионов вошли Белгородская, Вологодская, Рязанская, Архангельская и Мурманская области. Всего в России за год выявлено 60,5 тысяч пациентов с туберкулезом, 7,5 тысяч человек скончались.

В мае 2020 года иммунолог Олег Назар предположил, что после окончания пандемии коронавируса мир может захлестнуть пандемия туберкулеза, пишет агентство Nation News. Врач считает, что это произойдет потому, что сейчас медики бросили все силы на борьбу с COVID-19, а плановая вакцинация от других заболеваний приостановлена.

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