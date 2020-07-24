В Минфине ответили, введут ли сбор с продаж алкоголя и сигарет

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Полки с алкоголем. Курган, вино, алкогольная продукция, алкоголь
Организация «Трезвая Россия» предложила переводить по 30% с продажи алкоголя и сигарет в сферу здравоохранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство финансов России не будет вводить в стране дополнительные сборы с продажи алкоголя и табака. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее организация «Трезвая России» предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ввести в стране сбор с продаж спиртных напитков и сигарет для развития здравоохранения. По задумке общественников, 30% с прибыли предприятия должны перечислять на развитие медицины, передает RT.

«Минфин не готовит никаких изменений в законодательство в части введения дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака», — приводит ТАСС ответ Минфина.

На днях Госдума приняла закон, который приравнивает кальяны, вейпы и системы нагревания табака к сигаретам, напоминает телеканал 360. Таким образом, на них будут распространяться все ограничения, применяемые к сигаретам, в том числе штрафы за курение в неположенных местах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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