Экс-замглавы ЛУКОЙЛа назвали владельцем энергопроекта в Англии

За британской компанией может стоять бывший замглавы «ЛУКОЙЛа» (Фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов. Об этом сообщает газета The Times.

«Личность конечного владельца компании была до настоящего времени скрыта из-за редкого исключения из правил о корпоративной прозрачности», — пишет РБК со ссылкой на издание. Имя бенефициара компании призвали обнародовать представители Консервативной партии Великобритании, которой Aquind делала пожертвования в размере 250 тысяч фунтов. До этого комитет по разведке и безопасности Палаты общин предполагал, что Aquind может принадлежать представителям российской элиты.

По информации издания, 73-летний Федотов в Великобритании ведет непубличную жизнь, проводит много времени вне дома и избегает общения с местным сообществом. Федотов является гражданином Британии. Как пишет The Times, регистрационная палата предоставила Федотову анонимность — это делается в том случае, если лицо доказывает, что его безопасность находится под угрозой. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.

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