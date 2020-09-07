Правительство РФ попросили увеличить выплаты россиянам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В начале торговой недели цены на нефть продолжили падать. Нефть марки Brent показала снижение до 42,25 долларов за баррель (-0,96%). У марки WTI подешевела на 1,18%. Сейчас она торгуется по 39,30 долларов за бочку.

По данным Московской биржи, доллар завершил торговую неделю с показателем 75,43 рубля за единицу (+0,15). Евро показало незначительный рост — 89, 23 рублей (+0,0075). Главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман заявил, что курс рубля на этой неделе будут определять геополитические факторы, цены на нефть и данные о восстановлении экономик Китая и Евросоюза. Аналитик спрогнозировал, что в первый день доллар будет стоить 74,5—76 рублей, а евро — 88,4-90 рублей. К концу недели он ожидает, что доллар будет колебаться в диапазоне 73,4—77 рублей, а евро — 87,5—91 рубль.

Ситуация в России

Газета Кипра «Политис» опубликовала имена 34 граждан, которые получили паспорта страны в обмен на инвестиции. Среди них бизнесмены из РФ, например, Григорий Березкин, а также известные украинцы вроде Игоря Коломойского.

Многие россияне столкнутся с долгами и штрафами из-за аннулированных заявлений на кредитные каникулы, считают в Центробанке. Дело в том, что 15 тысяч заемщиков в течение 120 дней не подтвердили право на льготу и теперь банки вправе сделать перерасчет и потребовать погашения всех платежей сразу.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин считает, что на восстановление спроса на нефть в мире до докризного уровня потребуется около двух-трех лет. Ожидается, что до 90—95% от докризисных показателей он восстановится достаточно быстро, а дальше процесс замедлится.

Сорокин утверждает, что российский трубопроводный и сжиженный природный газ конкурентен в любых разумных ценовых условиях . По его словам, для него не нужно создавать дополнительную поддержку в виде механизма, подобного ОПЕК+.

Доходы консолидированных бюджетов российских субъектов выросли с прошлого года на 10%, до 13,57 трлн рублей, а расходы — на 8,6%, до 13,56 трлн рублей. Также, по подсчетам Счетной палаты, перевыполнили план по доходам Минфин, Минэкономразвития и Федеральное казначейство.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что уход вкладчиков из банков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Дело в том, что ставки по вкладам стали низкими, а банкам менее выгодно работать с физическими лицами, нежели юридическими.

Что происходит в мире

Саудовская Аравия снизила цены на нефть из-за проблем с восстановлением спроса. Такое решение может помочь поддержать более сильный спрос из Китая в ближайшие месяцы, отмечает аналитик UBS Group Джованни Стауново.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предлагает лишить Россию доходов от продажи нефти и газа . По мнению дипломата, эмбарго на поставки энергоресурсов — адекватный ответ на сообщения об отравлении Навального.

Прогнозы и мнения экспертов

Экономист и предприниматель Антон Любич уверен, что стимулирующие выплаты, которые правительство РФ выделяет бюджетникам и семьям с детьми, помогут стране выйти из экономического кризиса. При этом он считает, что правительству РФ следует увеличить их размер и обратить внимание на сферу услуг, где до сих пор наблюдается серьезное проседание.

Финансовые аналитики и экономисты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Некоторые крупные компании уже объявили о сокращении рабочих мест, а финансовая активность населения продолжает падать.

Упрощенный порядок получения налоговых вычетов может сократить количество денег, которые получат россияне. Налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова считает, что могут возникнуть споры о рассчитанной сумме вычетов.

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