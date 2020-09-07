В начале торговой недели цены на нефть продолжили падать. Нефть марки Brent показала снижение до 42,25 долларов за баррель (-0,96%). У марки WTI подешевела на 1,18%. Сейчас она торгуется по 39,30 долларов за бочку.
По данным Московской биржи, доллар завершил торговую неделю с показателем 75,43 рубля за единицу (+0,15). Евро показало незначительный рост — 89, 23 рублей (+0,0075). Главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман заявил, что
Ситуация в России
Газета Кипра «Политис» опубликовала имена 34 граждан, которые получили паспорта страны в обмен на инвестиции. Среди них бизнесмены из РФ, например, Григорий Березкин, а также известные украинцы вроде Игоря Коломойского.
Многие россияне столкнутся с долгами и штрафами из-за аннулированных заявлений на кредитные каникулы, считают в Центробанке. Дело в том, что 15 тысяч заемщиков в течение 120 дней не подтвердили право на льготу и теперь банки вправе сделать перерасчет и потребовать погашения всех платежей сразу.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин считает, что на
Сорокин утверждает, что российский трубопроводный и сжиженный природный
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что уход вкладчиков из банков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Дело в том, что ставки по вкладам стали низкими, а банкам менее выгодно работать с физическими лицами, нежели юридическими.
Что происходит в мире
Саудовская Аравия
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предлагает
Прогнозы и мнения экспертов
Экономист и предприниматель Антон Любич уверен, что стимулирующие выплаты, которые правительство РФ выделяет бюджетникам и семьям с детьми, помогут стране выйти из экономического кризиса. При этом он считает, что правительству РФ следует увеличить их размер и обратить внимание на сферу услуг, где до сих пор наблюдается серьезное проседание.
Финансовые аналитики и экономисты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Некоторые крупные компании уже объявили о сокращении рабочих мест, а финансовая активность населения продолжает падать.
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов может сократить количество денег, которые получат россияне. Налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова считает, что могут возникнуть споры о рассчитанной сумме вычетов.
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