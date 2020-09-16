Из-за коронавируса в Европе может начаться эпидемия туберкулеза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что в Европе может начаться эпидемия туберкулеза. Об этом заявила в среду представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«Мы очень боимся, что к концу года увидим рост числа заболевших и новую эпидемию туберкулеза», — приводит слова Вуйнович ТАСС. Она считает, что эти события очень важно предупредить.

По словам представителя ВОЗ, число выявленных случаев заболевания в первом полугодии текущего года меньше, чем в аналогичный период прошлого. Вуйчич предполагает, что больных может быть гораздо больше, так как из-за коронавируса диагностика была парализована. Она считает, что предотвратить эпидемию можно, если здравоохранение и власти будут на это.

В России в 2019 году больше всего больных туберкулезом зарегистрировано на Чукотке. На втором месте оказалась Республика Тыва, а на третьем Кемеровская область. Украинский иммунолог Олег Назар предположил, что после окончания пандемии COVID-19 мир может захлестнуть пандемия туберкулеза, передает агентство Nation News.