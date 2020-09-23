Блогеру стало плохо 20 августа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный поделился своими первыми эмоциями после выхода из комы. По его словам, восстановление проходило тяжело.

«Первый раз меня подвели к зеркалу через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма „Властелин колец“», — написал блогер под публикацией на своей странице в Instagram. В тот момент Навальный, по его словам, предположил, что его никогда не выпишут из больницы.

Дальнейшая реабилитация блогера проходила при участии физиотерапевта, который советовал есть и больше спать. В последние дни Навальному разрешалось выходить на общий балкон клиники на 10 минут в день.

В планах у блогера: возможное обращение в реабилитационный центр для дальнейшего восстановления. В настоящее время он заново учится писать от руки и разрабатывает мелкую моторику.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в омском аэропорту блогера госпитализировали. В дальнейшем его ввели в медикаментозную кому и по требованию родных транспортировали в немецкую клинику «Шарите. Там врачи заявили, что в крови блогера найдены следы отравляющих веществ.