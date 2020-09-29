Премьер-министр Армении рассказал, о чем говорил с Путиным

В телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не обсуждался ввод российских войск в Нагорный Карабах. Об этом армянский премьер заявил изданию Sputnik Armenia.
Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как отмечает армянский премьер, он не обсуждал с российским лидером возможность военного вмешательства Москвы в разгоревшийся конфликт. «С иностранными коллегами мы обмениваемся информацией с целью привлечь их внимание на поведение Турции», — уточнил он. По мнению Пашиняна, Анкара стремится расшатать ситуацию на Южном Кавказе, что не может не волновать международное сообщество.
При этом Армения пока не собирается обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой стоит вместе с Россией, добавил он. Армянский премьер объяснил это тем, что трудно назвать пределы, когда необходимо обратиться за помощью. «Вооруженные силы Армении способны защищать безопасность страны», — заключил Пашинян.
Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле города Тертер в Нагорном Карабахе утром в среду. По данным ведомства, нанесен урон гражданской инфраструктуре, есть раненые. Азербайджан также заявил об уничтожении ЗРК С-300 ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе. По данным азербайджанского Минобороны, убиты и ранены до 2,3 тысячи армянских военных, уничтожено до 130 единиц бронетехники, сообщает радио Sputnik.
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