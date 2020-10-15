Введены санкции против российских чиновников — создана еще одна вакцина от COVID — выплаты россиянам могут продлить — в Волгограде предотвратили теракт — в Москве вводят новые ограничения — глава Киргизии покидает свой пост. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 15 октября — в обзоре URA.RU:
Пригожина и российских чиновников внесли в «черный» список. Россия готовит ответ Евросоюзу
- Россия подготовит ответ на санкции, введенные Евросоюзом против российских чиновников по делу Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Ранее Великобритания ввела санкции против российских чиновников, которых считает причастными к ситуации с Алексеем Навальным.
- В тоже время российский бизнесмен Евгений Пригожин попал под санкции Евросоюза из-за подрыва безопасности в Ливии.
Гражданам России могут продлить ковидные выплаты
- Правительство РФ может продлить выплаты, введенные из-за пандемии коронавируса, если посчитает, что у россиян заканчиваются деньги.
В России создали четвертую вакцину от коронавируса
- Ученые из Крымского университета имени Вернадского показали новую вакцину от коронавируса, созданную в виде дыхательной смеси.
В Москве введены новые ограничения
- С 19 октября во все учреждения культуры Москвы вход будет возможен только по электронным билетам. Об этом сообщает депкульт столицы.
- Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничение на посещения ночных клубов. Теперь перед походом в заведения нужно проходить регистрацию по мобильному телефону.
Террористы хотели взорвать «Родину-мать»
- Силовики ФСБ России провели спецоперацию в Волгограде по задержанию граждан, которые планировали взорвать памятник «Родина-мать».
Глава Киргизии ушел в отставку
- Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он отметил, что ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками.
Минфин РФ купил акции «Аэрофлота»
- Министерство финансов России выкупило 20% акций авиакомпании «Аэрофлот» на сумму 40,94 млрд рублей.
Россия вышла из расследования крушения Boeing
- Россия покинула трехстороннюю группу с Австралией и Нидерландами по расследованию крушения малазийского Boeing, разбившегося в 2014 году под Донецком.
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