Самое важное в России и в мире на 15 октября. В Москве ввели новые ограничения, создана четвертая российская вакцина от коронавируса, чиновники из РФ попали в черный список ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
Великобритания ввела санкции против российских чиновников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Введены санкции против российских чиновников — создана еще одна вакцина от COVID — выплаты россиянам могут продлить — в Волгограде предотвратили теракт — в Москве вводят новые ограничения — глава Киргизии покидает свой пост. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 15 октября — в обзоре URA.RU:

Пригожина и российских чиновников внесли в «черный» список. Россия готовит ответ Евросоюзу

Гражданам России могут продлить ковидные выплаты

  • Правительство РФ может продлить выплаты, введенные из-за пандемии коронавируса, если посчитает, что у россиян заканчиваются деньги.

В России создали четвертую вакцину от коронавируса

В Москве введены новые ограничения

Террористы хотели взорвать «Родину-мать»

Глава Киргизии ушел в отставку

  • Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он отметил, что ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками.

Минфин РФ купил акции «Аэрофлота»

Россия вышла из расследования крушения Boeing

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...