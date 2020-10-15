Великобритания ввела санкции против российских чиновников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Введены санкции против российских чиновников — создана еще одна вакцина от COVID — выплаты россиянам могут продлить — в Волгограде предотвратили теракт — в Москве вводят новые ограничения — глава Киргизии покидает свой пост. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 15 октября — в обзоре URA.RU:

Пригожина и российских чиновников внесли в «черный» список. Россия готовит ответ Евросоюзу

Россия подготовит ответ на санкции, введенные Евросоюзом против российских чиновников по делу Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Великобритания ввела санкции против российских чиновников, которых считает причастными к ситуации с Алексеем Навальным.

В тоже время российский бизнесмен Евгений Пригожин попал под санкции Евросоюза из-за подрыва безопасности в Ливии.

Гражданам России могут продлить ковидные выплаты

Правительство РФ может продлить выплаты, введенные из-за пандемии коронавируса, если посчитает, что у россиян заканчиваются деньги.

В России создали четвертую вакцину от коронавируса

Ученые из Крымского университета имени Вернадского показали новую вакцину от коронавируса, созданную в виде дыхательной смеси.

В Москве введены новые ограничения

С 19 октября во все учреждения культуры Москвы вход будет возможен только по электронным билетам. Об этом сообщает депкульт столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничение на посещения ночных клубов. Теперь перед походом в заведения нужно проходить регистрацию по мобильному телефону.

Террористы хотели взорвать «Родину-мать»

Силовики ФСБ России провели спецоперацию в Волгограде по задержанию граждан, которые планировали взорвать памятник «Родина-мать».

Глава Киргизии ушел в отставку

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он отметил, что ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками.

Минфин РФ купил акции «Аэрофлота»

Министерство финансов России выкупило 20% акций авиакомпании «Аэрофлот» на сумму 40,94 млрд рублей.

Россия вышла из расследования крушения Boeing

Россия покинула трехстороннюю группу с Австралией и Нидерландами по расследованию крушения малазийского Boeing, разбившегося в 2014 году под Донецком.