Иностранные политики выступили против санкций из-за Навального

Алексей Навальный проходит в Европе курс реабилитации после комы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Новые санкции Европейского Союза против России могут нанести ущерб экономике самих европейских стран, написал на своей странице в Facebook депутат регионального совета Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери. Политик посчитал неуместным вводить ограничения из-за «странного» происшествия с блогером Алексеем Навальным.

«Я его [Навального] не знаю, но точно знаю, что новые санкции могут повлиять и на европейскую экономику. Вот почему я не могу согласиться с такой безответственной политикой ЕС. Почему после всех вызовов и экономических проблем этого года мы должны создавать новые? Призываю к осторожности, поиску истины и диалогу», — написал Вальдегамбери.

Член городского парламента Крагуевац (Сербия) Никола Нешич опубликовал пост в Facebook о том, что случай с Навальным уже «расколол многие страны изнутри на тех, кто считает Россию виновной, и тех, кто считает, что доказательства [отравления] не были представлены». «На данном примере хорошо видна поляризация внутри ЕС и США, а также между ЕС и США. Тем временем, якобы имевшее место отравление Навального является прежде всего внутренней проблемой суверенного государства и должно рассматриваться как таковое», — считает Нешич.

Алексей Навальный был перевезен в немецкую клинику «Шарите» из России после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и он впал в кому. В Европе у Навального обнаружили признаки отравления «Новичком», хотя Россия не получила этому подтверждения. В результате ЕС ввел санкции против шести высокопоставленных российских чиновников и силовиков, а также российского ГНИИ органической химии и технологии.