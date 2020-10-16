Полиция Франции обыскивает квартиры и офисы чиновников Минздрава

Обыски прошли у министра здравоохранения Франции и других влиятельных людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полиция Франции провела обыски в квартирах и офисах директора Главного управления здравоохранения страны Жерома Саломона и министра здравоохранения Франции Оливье Верана. Обыски прошли также у ряда других топовых чиновников.

«Полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения страны Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона», — передает ТАСС со ссылкой на французский канал BFM. За полчаса до этого эфир Саломона на этом же канале был отменен без объяснения причин.

Оперативные мероприятия также прошли у экс-премьера Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай, а также нескольких других министров. Также силовики обыскали квартиру бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен, которая занимала пост до Верана.

Обыски проходят в рамках расследования действий властей по борьбе с коронавирусом. Соответствующие иски к чиновникам ряд общественных организаций подавали еще летом. По их мнению, власти Франции боролись с коронавирусом безуспешно. Обыски прошли на следующий день после большого интервью президента Франции Эммануэля Макрона о новых мерах борьбы с COVID-19.

Франция занимает девятое место по общему количеству зараженных коронавирусом. По данным университета Хопкинса, за все время пандемии в стране заразилось более 850 тысяч человек.