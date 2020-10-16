Тихановскую объявили в международный розыск — российские моряки проводят учения у берегов Азербайджана — новогодние каникулы значительно сократят — Швейцария ввела санкции против граждан России — «Яндекс» и «Тинькофф банк» отказались от сделки. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 16 октября — в обзоре URA.RU:
Тихановскую объявили в международный розыск
- Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя республики.
Военные моряки начали учения на Каспии
- Учения российского флота начались в акватории Каспийского моря у берегов полуострова Апшерон, который находится в 10 км от столицы Азербайджана.
В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы
- Выходные в начале января стоит сократить, оставив выходным только первый день нового года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
- Также правительство России объявило 31 декабря 2021 года выходным днем.
Швейцария ввела санкции против России
- Швейцария ввела ограничения против граждан России и компаний, которые строили Крымский мост. Ограничения вступили в силу с 15 октября.
Запад назвал виновных в деле Навального
- В инциденте, произошедшем с Алексеем Навальным, виновны спецслужбы России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на разведку Великобритании, Германии и Франции.
Открыты границы с двумя странами
- Россия 15 октября возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Авиакомпания Azur Air запуста рейсы на Кубу с 4 ноября. В Сербию продает билеты только «Аэрофлот». Самолеты туда отправятся с 29 октября.
Ученые усомнились в эффективности лекарств от COVID
- По мнению экспертов центра Гамалеи, лекарства от коронавируса, которые сейчас применяются, неэффективны, поэтому нельзя полагаться на них при лечении.
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
- По данным опроса фонда «Общественное мнение», 58% россиян выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину и положительно оценили его работу.
Яндекс и Тинькофф банк отменили сделку
- Сделка по продаже «Яндекс» компании TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф Банк», не состоится. Стороны не смогли договориться об условиях соглашения.
В России продлили «дачную амнистию»
- Упрощенный порядок регистрации прав на земельные участки и дома в России будет продлен до 2026 года. Такой законопроект поддержало правительство РФ.
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