Россия возобновит полеты в Сербию и Кубу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тихановскую объявили в международный розыск — российские моряки проводят учения у берегов Азербайджана — новогодние каникулы значительно сократят — Швейцария ввела санкции против граждан России — «Яндекс» и «Тинькофф банк» отказались от сделки. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 16 октября — в обзоре URA.RU:

Тихановскую объявили в международный розыск

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя республики.

Военные моряки начали учения на Каспии

Учения российского флота начались в акватории Каспийского моря у берегов полуострова Апшерон, который находится в 10 км от столицы Азербайджана.

В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы

Выходные в начале января стоит сократить, оставив выходным только первый день нового года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Также правительство России объявило 31 декабря 2021 года выходным днем.

Швейцария ввела санкции против России

Швейцария ввела ограничения против граждан России и компаний, которые строили Крымский мост. Ограничения вступили в силу с 15 октября.

Запад назвал виновных в деле Навального

В инциденте, произошедшем с Алексеем Навальным, виновны спецслужбы России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на разведку Великобритании, Германии и Франции.

Открыты границы с двумя странами

Россия 15 октября возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Авиакомпания Azur Air запуста рейсы на Кубу с 4 ноября. В Сербию продает билеты только «Аэрофлот». Самолеты туда отправятся с 29 октября.

Ученые усомнились в эффективности лекарств от COVID

По мнению экспертов центра Гамалеи, лекарства от коронавируса, которые сейчас применяются, неэффективны, поэтому нельзя полагаться на них при лечении.

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 58% россиян выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину и положительно оценили его работу.

Яндекс и Тинькофф банк отменили сделку

Сделка по продаже «Яндекс» компании TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф Банк», не состоится. Стороны не смогли договориться об условиях соглашения.

В России продлили «дачную амнистию»

Упрощенный порядок регистрации прав на земельные участки и дома в России будет продлен до 2026 года. Такой законопроект поддержало правительство РФ.