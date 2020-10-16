Самое важное в России и в мире на 16 октября. Тиньков отменил сделку с «Яндексом», на Западе назвали виновных по делу Навального, новогодние каникулы предложили отменить

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Россия возобновит полеты в Сербию и Кубу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тихановскую объявили в международный розыск — российские моряки проводят учения у берегов Азербайджана — новогодние каникулы значительно сократят — Швейцария ввела санкции против граждан России — «Яндекс» и «Тинькофф банк» отказались от сделки. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 16 октября — в обзоре URA.RU:

Тихановскую объявили в международный розыск

Военные моряки начали учения на Каспии

В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы

Швейцария ввела санкции против России

Запад назвал виновных в деле Навального

  • В инциденте, произошедшем с Алексеем Навальным, виновны спецслужбы России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на разведку Великобритании, Германии и Франции.

Открыты границы с двумя странами

Ученые усомнились в эффективности лекарств от COVID

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

  • По данным опроса фонда «Общественное мнение», 58% россиян выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину и положительно оценили его работу.

Яндекс и Тинькофф банк отменили сделку

  • Сделка по продаже «Яндекс» компании TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф Банк», не состоится. Стороны не смогли договориться об условиях соглашения.

В России продлили «дачную амнистию»

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