Армения заявила, что воюет с тремя противниками в Карабахе

Боевые действия продолжались в течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянам приходится воевать сразу с тремя противниками в Нагорном Карабахе. Это усугубляет конфликт, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Существует прямое участие Турции, присутствуют иностранные террористы-боевики, которые противостоят армянам, и Азербайджан», — приводит слова Мнацаканяна с видеоконференции вашингтонского Атлантического совета ТАСС. Министр считает, что их сторона имеет дело с постоянной угрозой. Он отметил, что с 27 сентября села Карабаха постоянно обстреливаются с беспилотников и подвергаются авиабомбардировкам.

Азербайджанская сторона в то же время отмечает, что боевые действия в районе Нагорного Карабаха продолжаются на всей протяженности фронта. По данным минобороны, армянская сторона подвергла обстрелу армию противника из стрелкового оружия, минометов и пушек. В течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября бои шли на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта, сообщает пресс-служба ведомства.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Страны обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. После переговоров в Москве достигнуто соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Президент США Дональд Трамп лично принял участие в переговорах по Карабаху, прошедшими в их стране. Однако он не уточнил, говорил ли он с кем-либо из лидеров стран, пишет RNS .