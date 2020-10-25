Интенсивные занятия привели к мозолям и микротравмам Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимок своих ног после восьмичасовой тренировки. На фото ступни ее ног выглядят опухшими и искривленными.

Балерина призналась, что интенсивные занятия привели к мозолям и микротравмам. «Восстанавливаю дома ножки по маминому рецепту», — написала Волочкова.

Фото: Instagram volochkova_art

Фото: Instagram volochkova_art

Ранее сообщалось, что благодаря многочасовым тренировкам и строгой диете балерине удалось сбросить лишний вес. Также на днях Волочкова поделилась с подписчиками своим детским фото, передает « Федеральное агентство новостей ».