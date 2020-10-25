25 октября 2020

Изуродованные ноги Волочковой ужаснули фанатов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Интенсивные занятия привели к мозолям и микротравмам Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимок своих ног после восьмичасовой тренировки. На фото ступни ее ног выглядят опухшими и искривленными.

Балерина призналась, что интенсивные занятия привели к мозолям и микротравмам. «Восстанавливаю дома ножки по маминому рецепту», — написала Волочкова.

Фото: Instagram volochkova_art
Фото: Instagram volochkova_art

Ранее сообщалось, что благодаря многочасовым тренировкам и строгой диете балерине удалось сбросить лишний вес. Также на днях Волочкова поделилась с подписчиками своим детским фото, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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