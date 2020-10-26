Благодаря пандемии ученые поняли, как определять опасные для человека вирусы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прародителя нынешнего COVID-19 ученые нашли еще семь лет назад. Однако тогда ученым не хватило знаний, чтобы понять, к чему приведет эволюция этого вируса, объяснил URA.RU доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Прародителя нынешнего вируса фактически удалось, еще не зная этого, выявить в 2013 году. Тогда случилось следующее: 12 китайских шахтеров спустились в шахту, чтобы там провести обследование. Из них шесть очень тяжело заболели. Подумали на грибковую инфекцию, но параллельно с этим, собрали с них пробы и спустя несколько лет исследовали», — объяснил Нетесов.

Понять, что это не только грибковая, но и вирусная инфекция, удалось лишь в 2018 году. Патоген оказался очень похож на тот, который теперь привел к пандемии. Но тогда ученые не обратили большого внимания на этот необычный случай, рассказал вирусолог.

Это говорит лишь о недостаточных на тот момент знаниях. Теперь же человечеству известно, на какие части геномов вирусов надо обращать внимание. Ученые с нынешними знаниями могут предполагать, какие из вновь выявленных вирусов далеки от того, чтобы стать патогенами человека, а какие близки к этому и могут перескочить на людей.

«Эта история нам показала, что надо искать и где. Но такие поисковые исследования должны вестись постоянно, а не наскоками», — заключил Нетесов.